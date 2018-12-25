Son Dakika Haberleri: Yahudi Yerleşimciler 4 Filistinliyi Yaraladı

Yahudi Yerleşimciler 4 Filistinliyi Yaraladı

41 dakika önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde, Yahudi yerleşimciler 4 Filistinliyi taşla yaraladı.

Yahudi Yerleşimciler 4 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde, Yahudi yerleşimciler 4 Filistinliyi taşla yaraladı.

Filistin Kızılay Örgütü tarafından yapılan açıklamada, eski Halil kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından taşla yaralanmış 4 Filistinlinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Filistinlilerin hafif yaralandığı, tedavileri için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadesine göre, bir grup Yahudi yerleşimci ellerinde taşlarla "Yerleşim Karşıtı Gençler Merkezi"ndeki Filistinlilere saldırdı.

Halil İbrahim Mescidi'nin bulunduğu eski Halil beldesi İsrail'in kontrolü altında tutuluyor. Yaklaşık 400 Yahudi yerleşimcinin yaşadığı beldede onları korumak için 1500 İsrail askeri bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:51 Kaynak: AA

Filistin, Batı Şeria, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Duyurdu: Trump, 2019 Yılı İçerisinde Türkiye'ye Gelecek CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Adaylık Teklifi Aldığını Açıkladı

Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar Meclis'te Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Gerginliği! Milletvekilleri Arasında Tartışma Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 01:32:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahudi Yerleşimciler 4 Filistinliyi Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]