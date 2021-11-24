Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldıran Yahudi yerleşimciler biri ağır olmak üzere 3 kişiyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Mugayyir köyü yakınlarında Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Duma köyü yakınlarındaki saldırısında da yine Filistinlilere ait araçlar hedef alındı. Yerleşimciler, taşladıkları bir aracın devrilmesine neden oldu. Olayda ağır yaralanan bir Filistinli ile durumu nispeten daha iyi olan çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Aynı köyde yine Yahudi yerleşimcilerin attığı taşın aracının camını kırması sonucu bir Filistinli daha yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, yıl başından 21 Mayıs'a kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 154, yaralanmayla sonuçlanan 66 saldırı kayda geçti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.