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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Avrupalı büyükelçilerin ziyareti sırasında Filistinlilere saldırdı - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Avrupalı büyükelçilerin ziyareti sırasında Filistinlilere saldırdı

24.09.2021 12:56
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Avrupalı büyükelçilerin ziyareti sırasında Filistinlilere saldırdı, System.String[]

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında, Avrupa ülkeleri büyükelçilerinin bölgeyi ziyareti sırasında Filistinlilere taş ve sopalarla saldırdı.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında, Avrupa ülkeleri büyükelçilerinin bölgeyi ziyareti sırasında Filistinlilere taş ve sopalarla saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler El Halil'e bağlı Susiya köyü sakinlerine taş ve sopalarla saldırdı, taraflar arasında yaşanan arbedeye İsrail askerleri ses bombalarıyla müdahale etti.

Bazı Filistinlilerin yaralandığı ve tedavilerinin bölgedeki ilk yardım ekipleri tarafından olay yerinde yapıldığı aktarıldı.

Olayın gerçekleştiği sırada, Avrupa ülkelerinin büyükelçileri ve konsolosları, Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaşadıkları sıkıntıları dinlemek için Susiya ve komşu köylerde yaşayan Filistinlilere bir ziyaret gerçekleştiriyordu.

Kudüs'teki Avrupa Birliği (AB) Ofisi, AB'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff başta olmak üzere AB ülkelerinin misyon temsilcilerinin, bölge sakinlerinin karşılaştığı zorluklar hakkında bilgi edinmek için El Halil'in güneyindeki köylere bir ziyaret düzenlediklerini duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, yıl başından 21 Mayıs'a kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 154 ve yaralanmayla sonuçlanan 66 saldırı kayda geçti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Avrupalı büyükelçilerin ziyareti sırasında Filistinlilere saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Avrupalı büyükelçilerin ziyareti sırasında Filistinlilere saldırdı - Son Dakika
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