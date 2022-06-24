Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bir camiye İsrail bayrağı astı - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bir camiye İsrail bayrağı astı

24.06.2022 13:07
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bir camiye İsrail bayrağı astı

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir camiye İsrail bayrağı astı.

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir camiye İsrail bayrağı astı.

Yahudi yerleşim birimleriyle mücadele için faaliyet gösteren aktivistlerden Ahmed Gazal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Beytullahim'e bağlı Kisan köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

Yerleşimcilerin merdiven kullanarak köydeki bir caminin üzerine çıktığını ve İsrail bayrağı astığını kaydeden Gazal, ayrıca caminin kapısını kırmaya ve içeri girmeye de çalıştıklarını söyledi.

Caminin kutsallığına yapılan saygısızlığa tepki gösteren Gazal, "Köy, İsrail askerleri himayesindeki kişilerin devamlı saldırılarına maruz kalıyor." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bir camiye İsrail bayrağı astı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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