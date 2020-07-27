Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da cami yaktı - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da cami yaktı

İşgal altındaki Batı Şeria'nin El Bireh kentinde bir cami, Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verildi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da cami yaktı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'nin El Bireh kentinde bir cami, Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verildi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Bireh kentindeki bir cami, kundaklanarak sprey boyalarla boyandı. Filistinli yetkililer, İsrailli yerleşimcileri saldırının arkasında olmakla suçladı. İsrail Kabine Bakanı Amir Peretz de sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınayarak sorumluların adalete teslim edilmesini istedi. Filistinli bir acil servis yetkilisi, El Bir ve El Ihsan caminin şafak vaktinden önce yanıcı bir madde dökülerek yakıldığını ifade etti. Yetkili, cami yakınında yaşayan sakinlerin ve itfaiye ekibinin alevleri söndürdüğünü ve caminin büyük hasar gördüğünü aktardı.

Filistin Diyanet İşleri Bakanlığı ve Filistin Baş müzakerecisi Saeb Erekat, söz konusu saldırıya yönelik Yahudi yerleşimcileri suçladı. Erekat, "Bu ırkçılıktır" ifadelerini kullandı. Caminin dışına İbranice sloganlar yazılırken, saldırının İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. - BATI ŞERİA

Batı Şeria, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:24

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da cami yaktı - Son Dakika
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