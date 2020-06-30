Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da ele geçirdikleri alanda inşaata başladı - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da ele geçirdikleri alanda inşaata başladı

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait araziye el koyarak, üzerine yerleşim yeri inşa etmeye başladığı belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait araziye el koyarak, üzerine yerleşim yeri inşa etmeye başladığı belirtildi.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Yahudi yerleşimci, El Halil'e bağlı Halhul beldesinin kuzeyindeki Cebel Calis bölgesine baskın yaptı.

İsrail ordusunun "askeri bölge" ilan ettiği alana Filistinlilerin girişine izin verilmezken, alana İsrail bayrakları diken Yahudi yerleşimciler inşaat hazırlıklarına başladı.

Yahudi yerleşim birimlerine yakın olan Cebel Calis bölgesi, anlaşmalara göre Filistinlilere ait olan Halhul ve Sair kentlerinin sınırları içinde bulunuyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 270'ten fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu bölgelerde ikamet eten 650 bine yakın Yahudi yerleşimci, işgalin boyunduruğu altında yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:53 Kaynak: AA

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