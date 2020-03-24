Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı

7 saat önce

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırarak 2 kişiyi yaralarken, İsrail askerleri de 1 Filistinliyi gerçek mermiyle ayağından vurdu.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı, System.String[]

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırarak 2 kişiyi yaralarken, İsrail askerleri de 1 Filistinliyi gerçek mermiyle ayağından vurdu.

Yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Ramallah yakınlarındaki Um Safa köyü kırsalında tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 2 çiftçi hafif şekilde yaralanırken, yaralılardan biri olayın duyulmasının ardından bölgeye gelen İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail askerleri, Ramallah'a bağlı Dir Nizam beldesi girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 Filistinliye gerçek mermiyle ateş açtı.

Açılan ateşte ayağından yaralanan 1 Filistinli Ramallah'ta hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:16 Kaynak: AA

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