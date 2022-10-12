Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli bir doktora saldırdı - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli bir doktora saldırdı

12.10.2022 10:58
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli bir doktora saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir doktor Yahudi yerleşimciler tarafından darbedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir doktor Yahudi yerleşimciler tarafından darbedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan doktorun Sabit Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı belirtildi.

Filistinli doktorun göğüs, burun ve karın kısmında şiddetli darp izleri ve morluklar olduğu ifade edildi. Doktorun kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan yerel kaynaklar, Yahudi yerleşimcilerin, Tulkerim-Nablus yolu üzerinde Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdığını, araçların camlarını kırdığını aktardı.

Ayrıca yerleşimcilerin bazı yolları trafiğe kapattığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'da yolları kapatması ve Filistinlilerin canlarına ve mallarına saldırıları bölgede gerginliğin artmasına neden oluyor.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, İsrailli yetkililer genellikle bu saldırıları görmezden geliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli bir doktora saldırdı - Son Dakika

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