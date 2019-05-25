Son Dakika Haberleri: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

3 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Kuzey Ağvar bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı, System.String[]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Kuzey Ağvar bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 2 Filistinli yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın doğusundaki Kuzey Ağvar bölgesinde hayvanlarını otlatan Filistinlilere ateş açtı. Bölgeyi terk etmek zorunda kalan Filistinlilerden 2'si açılan ateş sonucu yaralandı.
İsrail askerlerinin yaralanan Filistinlileri takip ederek birini darbettikten sonra gözaltına aldığı, diğer yaralının ise tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Bölgede bulunan Filistinliler, İsrail askerleri tarafından korunan Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının son bulması ve haklarının korunması için uluslararası insan hakları örgütlerine çağrıda bulundu.
İsrail, Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria'nın yüzde 30'unu oluşturan ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Ağvar bölgesinin kendi idaresindeki C bölgesinde olduğunu gerekçe göstererek buradaki Filistinlilere yönelik ihlallerde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:00 Kaynak: AA
İsrail, Batı Şeria, Güncel
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