Son Dakika Haberleri: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı

6 saat önce

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı, bazı evlerin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdı.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı, System.String[]

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı, bazı evlerin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin, sabahın erken saatlerinde Nablus'un Beyt Decen, Kabalan ve Mecdel Beni Fadıl beldeleri ile Selfit kentindeki Kefr ed-Dik beldesinde bazı saldırılarda bulunduğunu söyledi.

Daglas, Yahudi yerleşimcilerin söz konusu yerlerde Filistinlilere ait 4 aracı yaktığını, 21 aracın lastiğini kesici, delici aletlerle kullanılamaz hale getirdiğini ve bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı yazılar yazdığını aktardı.

Olayı kınayan Daglas, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı konulmasını talep etti.

Batı Şeria'da uluslararası toplum tarafından yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayan İsrailliler, Filistin beldelerine, Filistinlilere, ikamet ettikleri yerlere, tarım arazilerine ve araçlarına sık sık saldırıda bulunuyor.

Batı Şeria, Filistin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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