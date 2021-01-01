Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını söktü - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını söktü

01.01.2021 21:11
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını söktü, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını söktü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını söktü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin, Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Tairat köyünde bulunan zeytinlik alana saldırı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu yerleşimci grubun çevredeki Revava Yahudi yerleşim birimi sakinlerinden olduğu aktarılan haberde, yerleşimcilerin Hasan Sultan adlı Filistinliye ait yaklaşık 300 zeytin ağacını yerlerinden söktüğü belirtildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Filistin, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını söktü - Son Dakika


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