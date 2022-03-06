Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 190 zeytin ağacını söktü - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 190 zeytin ağacını söktü

06.03.2022 19:04
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 190 zeytin ağacını söktü

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait 190 zeytin ağacını söktüğü bildirildi.

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait 190 zeytin ağacını söktüğü bildirildi.

Batı Şeria'daki Selfit Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Alei Zahav yerleşim biriminden bir grup Yahudi'nin, Selfit'e bağlı Kefr ed-Dilk beldesindeki çiftçilere ait 190 zeytin ağacını söktüğü ifade edildi.

Açıklamada, sökülen ağaçların 2 ila 10 yıllık olduğu bilgisi paylaşıldı.

Selfit Valisi Abdullah Kemil de kentteki geniş araziler üzerinde bulunan Yahudi kolonileşmesinin, İsrail güçlerinin koruması altında ve sistematik bir şekilde günden güne arttığını kaydetti.

Kemil, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere, arazilerine ve mülklerine her gün saldırı düzenlediğini dile getirdi.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 binden fazla zeytin ağacı tahrip edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 190 zeytin ağacını söktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 190 zeytin ağacını söktü - Son Dakika
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