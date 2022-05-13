Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait binaya baskın düzenledi - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait binaya baskın düzenledi

13.05.2022 17:10
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait binaya baskın düzenledi

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde onlarca Yahudi yerleşimci Filistinlilere ait binaya baskın düzenledi.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde onlarca Yahudi yerleşimci Filistinlilere ait binaya baskın düzenledi.

El Halil Savunucuları Topluluğu üyesi aktivist Arif Cabir, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Cabir, onlarca Yahudi yerleşimcinin, El Halil kentinin İsrail kontrolündeki kısmındaki Vad el-Hasin bölgesinde bulunan üç katlı bir binaya baskın düzenlediğini söyledi.

Aktivist Cabir, "Yüzden fazla Yahudi yerleşimci, El Halil kentinin doğusundaki Kiryat Erba Yahudi yerleşim birimi yakınındaki üç katlı bir binayı İsrail askerlerinin huzurunda işgal etti." dedi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait binaya baskın düzenledi - Son Dakika


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