Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı

23.12.2020 05:13
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı, System.String[]

Çok sayıda Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdığı belirtildi.

Çok sayıda Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi, Beytüllahim'in doğusundaki Beyt Skarya beldesinde Filistinlilerin ev ve araçlarına taşla saldırdı. Olayda bazı araçların zarar gördüğü ifade edildi.

Yahudi grubun ayrıca, beldenin girişini kapatarak İsrail bayrağı açtığı ve Filistin karşıtı sloganlar attığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler ayrıca, Nablus'un güneyindeki Avarta'da ve Nablus-Kalkilya yolu üzerinde Filistinlilerin araçlarını taşladı. Bu saldırılarda da çok sayıda araç zarar gördü.

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıları kınadı ve bunların pek çok vatandaşın yaralanmasına, ev ve araçlarının hasar görmesine neden olduğunu belirtti.

Beytüllahim, Batı Şeria, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, koronavirüs salgınında 4 ilin son durumunu paylaştı! Hatay'da vaka oranındaki düşüş dikkat çekti Malatya'da devlet yurdunda kalan 7 kız çocuğu kayboldu Kürk giydiği için protesto edilen Kylie Jenner, bu kez göğüslerini sergiledi Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım         
00:38
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti         
23:26
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi         
21:32
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in komisyona sunduğu rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in komisyona sunduğu rakam         
13:38
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
Oktay Kaynarca, Oktay Kaynarca, "Memleketini inkar ediyorsun, yazık" diyen takipçisine sert çıkıştı         
11:05
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
"Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 05:17:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei