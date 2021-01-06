Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı

06.01.2021 01:17
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentleri arasındaki anayolun bazı bölümlerinde trafiğe engel oldu.

Bu bölümlerde Filistinlilere ait araçlara taşla saldıran yerleşimciler, araçlarda hasara yol açarken, bazı kişilerin de hafif yaralanmasına neden oldu.

Öte yandan bir başka grup Yahudi yerleşimcinin, Nablus ile Kalkilya kentleri arasındaki yolu kapatarak, Filistinlilere ait araçların geçişine izin vermediği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı - Son Dakika


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