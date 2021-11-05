Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Surif beldesinde Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Surif Belediye Başkanı İyad Hamidad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yahudi yerleşimciler El Halil'in kuzeyindeki vatandaşların evlerine taşlarla saldırdı ve ateş açtı." dedi.

Olayda ölü ya da yaralı olmadığını belirten Hamidad, saldırı nedeniyle Filistinlilerin evlerinde maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

Hamidad, Yahudi yerleşimcilerin Halhul beldesinde tarım için kullanılan bir kulübeyi yaktığını ve zeytin toplayan çiftçilere de saldırdığını aktardı.

45 zeytin ağacı kesildi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nablus kentine bağlı Burin beldesinde 45 zeytin ağacının kesildiğini ifade eden Daglas, olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında Yitzar yerleşim biriminin bulunduğunu kaydetti.

Daglas, Kalkilya ilinin Kefr Kaddum beldesinde de Yahudi yerleşimcilerin zeytin hasadını çaldığı bilgisini verdi.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.