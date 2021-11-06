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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı

06.11.2021 22:25
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait evlere saldırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Filistin Kızılay Cemiyeti Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Burin kasabasında gerçekleştirdiği saldırıda üç Filistinli yaralandı." dedi.

Cibril, Nablus'taki Rafidya Hastanesi'nde hafif şekilde yaralanmış 3 Filistinlinin tedavi altına alındığını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Filistin, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı - Son Dakika
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