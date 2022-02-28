Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını taşladı - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını taşladı

28.02.2022 15:35
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını taşladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait araçlara taşlı saldırı düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait araçlara taşlı saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci "Nablus-Cenin" yolunda Filistinlilere ait araçları taşladı, bazı araçlarda hasar oluştu.

Nablus kenti yakınlarındaki 2005 yılında boşaltılan Homesh yerleşim biriminin girişinde toplanan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları durdurarak yolu trafiğe kapattı.

Yahudi yerleşimcilerin "Nablus-Cenin" yolundaki saldırılarında artış

Son zamanlarda Yahudi yerleşimcilerin "Nablus-Cenin" yolundaki saldırılarında artış yaşanıyor. Yahudi yerleşimciler, "Burka" ile "Sile ez-Zahr" köylerinin bir kısmını da kapsayan ve 2005'te boşaltılan Homesh yerleşim birimine geri dönme talebiyle gösteriler düzenliyor.

Filistinliler ise İsrail makamlarını Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına göz yummakla suçluyor.

Filistinlilere yönelik Yahudi yerleşimci şiddeti

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, 23 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyinin olağan oturumunda yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimlerinin yasa dışı genişlemesi ve İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddet, yıkımlar ve tahliyelerle ilgili endişelerini dile getirmiş, bu tür faktörlerin "Batı Şeria'nın bölgesel parçalanmasını artırdığı, Filistin yönetimini baltaladığı ve barış umutlarını aşındırdığını" kaydetmişti.

Filistin'deki AB ülkeleri misyon başkanları da 23 Şubat'ta Batı Şeria'da son zamanlarda yerleşimci şiddetinin arttığı Burka köyünü ziyaret etmiş ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetin "sistematik bir olay haline geldiğini" dile getirmişlerdi.

Filistin'deki Avrupa Birliği Temsilciliği Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada "yerleşimci kaynaklı şiddetin ciddi endişe kaynağı olmaya devam ettiğine" işaret edilerek, "Yerleşimciler defalarca köye baskın yapıyor, mülklere ve tarım arazilerine zarar veriyor ve yerel sakinlerle çatışıyor." değerlendirmesine yer verilmişti.

Avrupa Birliği'nin Filistin'deki Temsilcisi Sven Kühnvon Burgsdorff, "Sürekli şiddet, şiddete teşvik ve sivillere yönelik saldırılar güvensizliği artırıyor ve çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik adımları baltalıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Batı Şeria, Filistin, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını taşladı - Son Dakika


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