Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırdığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'un güneyindeki Şilo Yahudi yerleşim birimi yakınında bir grup yerleşimci Filistinlilerin araçlarına taşlı saldırıda bulundu.

Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesi topraklarına inşa edilen Ma'ale Levone Yahudi yerleşim birimi girişinde toplanan yerleşimciler de Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Nablus çevresindeki kavşaklarda onlarca Yahudi yerleşimci konuşlandı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, düzenlediği basın toplantısında, Nablus çevresindeki kavşaklarda onlarca Yahudi yerleşimcinin konuşlandığını söyledi.

Daglas, Yahudi yerleşimcilerin Nablus yakınlarındaki Burin ve Burka beldeleri etrafında Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.