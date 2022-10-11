Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında da girişin İsrail askerleri tarafından kapatılması üzerine, İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede yaşandığı belirtildi. İsrail güçlerinin Filistinlilere gerçek mermi, kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı - Son Dakika

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