Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı

11.10.2022 23:56
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin öldürülmesine tepki gösteren Yahudi yerleşimciler yolları keserek Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin öldürülmesine tepki gösteren Yahudi yerleşimciler yolları keserek Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Yahudi yerleşimci Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinde yolları kesti.

Şehirdeki Havara ve Nablus caddelerini trafiğe kapatan yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına taş atarak zarar verdi.

Nablus'taki saldırıların yanı sıra Beytüllahim ve El Halil'de de Yahudi yerleşimcilerin yolları kestiği belirtildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, Nablus'un güneyindeki Lübban eş-Şarkiyye köyü yakınlarında Yahudi yerleşimciler tarafından aracına saldırıldığı sırada bir Filistinlinin başından yaralandığını bildirdi.

Yaralı Filistinliye köydeki eczanede ilk müdahalenin yapıldığı aktarıldı.

Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında da girişin İsrail askerleri tarafından kapatılması üzerine, İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede yaşandığı belirtildi. İsrail güçlerinin Filistinlilere gerçek mermi, kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale ettiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Shavei Shomron" adlı yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir İsrail askerinin öldüğü bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı - Son Dakika
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