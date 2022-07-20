Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da "gecekondu yerleşim" inşa etmek amacıyla kamp kurdu - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da "gecekondu yerleşim" inşa etmek amacıyla kamp kurdu

20.07.2022 22:50

Yahudi yerleşimci örgütü Nachala, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin köyü civarında "gecekondu yerleşim birimi" inşa etmek amacıyla çadır kampı kurdu.

Yahudi yerleşimci örgütü Nachala, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin köyü civarında "gecekondu yerleşim birimi" inşa etmek amacıyla çadır kampı kurdu.

Nachala örgütünün, İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen "gecekondu yerleşimler" kurulması çağrısına karşılık bu eyleme izin vermeyeceğini açıklayan İsrail polisi ve ordu, Batı Şeria genelinde kontrol noktaları oluşturdu.

Buna rağmen yüzlerce yerleşimci, Nablus'a bağlı Filistinli Burin köyü yakınlarındaki açık araziye yürümek için Buruhin Yahudi yerleşim birimi yanında toplandı.

Yahudi yerleşimcileri engellemeyi amaçlayan İsrailli Barış Şimdi Hareketinden aktivistler ve yerleşimciler arasında sözlü sataşma yaşandı. İsrail güçleri, Barış Şimdi aktivistlerini bölgeden uzaklaştırırken taraflar arasında arbede çıktı.

Barış Şimdi Dış İlişkiler Direktörü Dana Mills, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nachala'nın Batı Şeria genelinde 10 gecekondu yerleşim birimi kuracağını açıklaması üzerine bunu engellemek için harekete geçtiklerini söyledi.

Ülke genelinden İsraillilerin yasa dışı küçük yerleşim birimleri kurulması için Batı Şeria'ya geldiğini, bazı siyasetçilerin de bu girişime destek verdiğini aktaran Mills, kendilerinin de "sivil itaatsizlik yöntemi ve vücutlarını kullanarak bu yasa dışı eyleme karşı koymak için" buraya geldiklerini dile getirdi.

Polis ve ordunun Yahudi yerleşimcilerin yanında yer aldığını belirten Mills, yerleşimcilerin daha fazla Filistin toprağını işgal etmemesi için çalışacaklarını vurguladı.

İsrail güçleri, yerleşimci grubun ilerlemesine izin verdi

Aralarında ailelerin de yer aldığı yüzlerce kişilik Yahudi yerleşimci grubu, Burin köyünün yakınındaki araziye doğru yürüdü. İsrail güvenlik güçleri, yerleşimciler bölgede ilerlerken çevrelerinde güvenlik önlemi aldı, ancak grupları engellemedi.

Yerleşimci gruba katılarak destek vermek için bölgeye gelen İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bazı yerleşimci otobüslerinin bölgeye ulaşmasını engellemesini eleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki tüm arazinin İsrail toprağı olduğunu savunan Ben-Gvir, İsraillilerin istedikleri yere yerleşebileceğini ve bunun yasa dışı olmadığını ileri sürdü.

İsrail güçlerinin denetiminde Burin yakınlarındaki arazide kalan yüzlerce Yahudi yerleşimci, akşam saatlerine doğru çadır kurmaya başladı. Bu sırada bölgeye küçük prefabrik yapılar kurulması için malzeme taşıyan bir kamyon geldi. Yahudi yerleşimciler kamyonu boşaltmaya çalıştı. Ancak İsrail polisi, kamyon çevresinde güvenlik önlemi aldı ve yerleşimcileri engelledi.

İsrail ordusu ve polisinden yapılan ortak açıklamada, güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da kontrol noktaları kurduğu ve "yasa dışı faaliyetlere müsaade edilmeyeceği" bildirildi. Açıklamada, güvenlik güçlerine İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen "gecekondu yerleşimleri" engellemesi için talimat verildiği paylaşıldı.

Nachala bir haftada 1,4 milyon dolar topladı

Haaretz'in haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla yerleşim yeri inşa edilmesini savunan Nachala örgütü, 10 "gecekondu yerleşim" kurmak amacıyla son bir hafta içinde 5 milyon şekel (yaklaşık 1,4 milyon dolar) topladığını açıkladı.

Haberde, söz konusu örgütün yasa dışı bir faaliyet için yardım toplamasına rağmen İsrail resmi makamlarının harekete geçmediğine işaret edildi.

İsrail hukukuna göre de yasa dışı

Batı Şeria'da faaliyet gösteren yerleşimci grupları, yaptıkları ortak çağrıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti ve İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilecek erken seçimler öncesinde 20 Temmuz'da yeni küçük yerleşimler inşa edeceklerini açıklamıştı.

Gecekondu yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu gecekondu yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.

Barış Şimdi'nin açıkladığı verilere göre, Batı Şeria'da yaklaşık 150 gecekondu yerleşim yeri bulunuyor.

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Kaynak: AA

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