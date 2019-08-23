Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yolları kapattı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından yolları keserek Filistinlilere ait araçları taşladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus ile Havara beldesi arasındaki yolu kesen onlarca Yahudi yerleşimci, Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdı.

İsrail güçleri de yerleşimcilerin Nablus etrafında toplanmasının ardından Havara ve Beyt Furik bölgesindeki yolları kapatarak Filistinlilere ait araçların geçişini engelledi.

İsrail makamlarından yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 İsraillinin öldüğü, aynı aileden 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.