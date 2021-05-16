Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı - Son Dakika

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki Şuafat Mahallesi'nde Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan yerel kaynaklar yaralı Filistinlilerden birinin kolundan diğerinin de karnından vurulduğunu aktardı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 750 bine yakın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Çoğu silahlı olan Yahudi yerleşimciler, işgal boyunduruğu altındaki Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.