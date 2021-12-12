Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araçlara zarar verdi - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araçlara zarar verdi

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araçlara zarar verdi. Yerel kaynaklar, fanatik Yahudi yerleşimcilerin gece saatlerinde Doğu Kudüs'teki Nablus Caddesi çevresinde park edilmiş 15 aracı taşladığını, bazı araçları da kundaklamaya çalıştığını belirtti. Yahudi yerleşimciler, Nablus Caddesi yakınındaki Filistinlilere ait bir otomobil galerisindeki araçların camlarını da kırdı. Son dönemde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi fanatik Yahudiler ile Filistinliler arasında çekişme ve sürtüşmelere sahne oluyor. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 8 Aralık'ta İsrail bayraklarıyla toplanan onlarca yasa dışı Yahudi yerleşimci, "Araplara ölüm", "Hırsızlar evlerden çıkın" gibi çeşitli kışkırtıcı sloganlar eşliğinde yürüyüş yapmıştı. Yahudi yerleşimciler, yürüyüşü İsrail polisi korumasında gerçekleştirmişti.

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