Yahudi yerleşimciler, El Halil'de Filistinlilere saldırarak zeytin hasadını engelledi - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler, El Halil'de Filistinlilere saldırarak zeytin hasadını engelledi

18.10.2022 18:06

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil bölgesinde Filistinli ailelere saldırarak, zeytin hasadını engellediği belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil bölgesinde Filistinli ailelere saldırarak, zeytin hasadını engellediği belirtildi.

Filistinli Ekrem Ebu Eşhaydem, AA muhabirine, Tel er-Rumeyda Mahallesinde yaşayan ailesinin zeytin hasadı yapacağı sırada İsrail ordusu eşliğinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını ve hasat yapamadıklarını anlattı.

Filistinlilerin zeytin toplamak için kullandığı araç gereçlere İsrail ordusunun el koyduğunu aktaran Ebu Eşhaydem, bölgenin giriş çıkışa kapatıldığını kaydetti.

Yerleşimcilere Karşı Gençlik Grubu'nun Koordinatörü İsa Amr da Yahudi bayramları bahanesiyle, İsrail ordusunun Tel Er-Rumeyda Mahallesindeki Filistinlilerin zeytin hasadını birkaç gündür engellendiğini belirterek, "İsrail ordusunun bugün izin vermesi üzerine hasat yapmak isteyen Filistinliler, bu kez de Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı" dedi.

Amr, olaya müdahale eden İsrail askerlerinin de Filistinlilerin hasat yapmasını engellediğini ifade etti.

El-Halil (Hebron) Protokolü

El Halil'de İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılması için 15 Ocak 1997'de El Halil (Hebron) Protokolü imzalanmıştı.

El Halil'in "H1" ve "H2" isimlendirmeleriyle taksim edildiği protokolde, "H1" diye adlandırılan ve şehrin yüzde 80'ini oluşturan bölgenin Filistin'in kontrolü altında olması öngörülmüştü.

"H2" diye isimlendirilen ve Harem-i İbrahim Camisi ve caminin bulunduğu Eski Şehir'i içine alan yüzde 20'lik alanı oluşturan bölgede ise sivil yönetim Filistin otoritesine ait olurken güvenlik kontrolü ise İsrail'in denetimi altında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler, El Halil'de Filistinlilere saldırarak zeytin hasadını engelledi - Son Dakika

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