Son Dakika Haberleri: Yahudi Yerleşimciler Filistin Başbakanının Konvoyuna Saldırdı

Yahudi Yerleşimciler Filistin Başbakanının Konvoyuna Saldırdı

1 saat önce

KUDÜS (AA) – Filistin Hükümeti, Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçtiğimiz hafta işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Yahudi Yerleşimciler Filistin Başbakanının Konvoyuna Saldırdı, System.String[]
KUDÜS (AA) – Filistin Hükümeti, Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçtiğimiz hafta işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf El-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, "Başbakanın konvoyu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Za'tara askeri kontrol noktasında bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda Başbakanının iki koruması yaralandı." dedi.

Mahmud, 25 Aralık gecesi işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılan Başbakan Hamdallah, sabaha doğru kuzeydeki Za'tara askeri kontrol noktası yakınlarında Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Söz konusu saldırıyı "terör" olarak niteleyen Mahmud, olayda yaralananların durumuna ve meydana gelen zarara ilişkin ayrıntılara yer vermezken, "Bu saldırılar, bizim işgale ve yerleşimcilerine karşı olan mücadele ısrarımızı güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Mahmud, olayın, geçen yıl ekim ayında eşiyle birlikte seyir halindeyken bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısında şehit olan Ayşe Er-Rabi'nin saldırıya maruz kaldığı muhitte gerçekleştiğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "HaKibutsa Lişalem HaKinas" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail basınına göre, Yahudi yerleşimcilerden oluşan Bedel Ödetme mensupları tarafından Batı Şeria'daki saldırılar 2017'ye kıyasla 2018'de yüzde 60 oranında arttı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde 2015 yılında Devabişe ailesine ait evin ateşe verilerek, 18 aylık Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe'nin şehit edilmesi, Bedel Ödetme Örgütü'nün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KONDA'nın Raporuna Göre, Son 10 Yılda Dindar Sayısı Azaldı, Ateist Sayısı Arttı AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti

Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Eşi: 3 Ay Evli Kaldım, Bana Çok Şey Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:55:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahudi Yerleşimciler Filistin Başbakanının Konvoyuna Saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]