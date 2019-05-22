Son Dakika Haberleri: Yahudi Yerleşimciler Filistin Tarlalarını Yakarken Görüntülendi

Yahudi Yerleşimciler Filistin Tarlalarını Yakarken Görüntülendi

6 saat önce

NABLUS (İHA) – İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarlaları yaktıkları ve İsrail askerlerinin de buna göz yumduğu anı kayda alarak yapılan işkenceleri bir daha gözler önüne serdi.

Yahudi Yerleşimciler Filistin Tarlalarını Yakarken Görüntülendi, System.String[]
NABLUS (İHA) – İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarlaları yaktıkları ve İsrail askerlerinin de buna göz yumduğu anı kayda alarak yapılan işkenceleri bir daha gözler önüne serdi.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlileri yıldırma çalışmaları devam ediyor. Ekili alanları Yahudi yerleşimcilerce işgal edilen Filistinliler, kısıtlı alanlarda tarım yapmak zorunda kalıyor. İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Batı Şeria'nın Nablus şehri yakınındaki Urif köyü tarlalarının Yitzhar yerleşim yerlerinde yaşayan Yahudilerin, Filistinlilere ait tarlaları yaktıklarını görüntüledi.

B'Tselem aktivistleri ayrıca olay yerindeki İsrail askerlerinin, yangına müdahale etmeye çalışan Filistinlileri engellediğini görüntüledi. - NABLUS
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:46 Kaynak: İHA
Batı Şeria, İsrail, 3. Sayfa
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