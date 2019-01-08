Yahudi Yerleşimciler Filistinlilere Ait 30 Zeytin Ağacını Kesti

EL HALİL (AA) – Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait 30 zeytin ağacını kestiği belirtildi.

EL HALİL (AA) – Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait 30 zeytin ağacını kestiği belirtildi.



Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratıb el-Cubur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin El Halil'e bağlı Yatta beldesinin doğusunda Filistinli Rub'i ailesine ait yaklaşık 30 zeytin ağacını kestiğini söyledi.



Saldırıda yaklaşık 30 yıllık verimli zeytin ağaçlarının kesildiğini söyleyen Cubur, Yahudi yerleşimcilerin zeytin ağaçlarını elektrikli testere ve baltalarla kestiğini kaydetti.



İsrail basınına göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan illegal Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yerleşimciler, 2018 yılında Filistinlilere yönelik 482 saldırı düzenledi.



Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.



İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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