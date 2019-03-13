Son Dakika Haberleri: Yahudi Yerleşimciler Filistinlilere Ait Bir Binayı Boşaltacak

Yahudi Yerleşimciler Filistinlilere Ait Bir Binayı Boşaltacak

35 dakika önce

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, Yahudi yerleşimcilerin, 14 yıl önce gasbettikleri, Filistinlilere ait bir binayı boşaltmalarına karar verildi.

Yahudi Yerleşimciler Filistinlilere Ait Bir Binayı Boşaltacak, System.String[]
Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, Yahudi yerleşimcilerin, 14 yıl önce gasbettikleri, Filistinlilere ait bir binayı boşaltmalarına karar verildi.

İsrail Sulh Mahkemesi, El-Halil'in İmarı Komitesi'nin, 14 yıl süren yasal mücadelesinin ardından, Yahudi yerleşimcilerin, 2005 yılında El-Halil kentinde gasbettikleri, Filistinlilere ait bir binayı boşaltmalarına hükmetti.

El-Halil'in İmarı Komitesi Başkanı İmar Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren mücadelelerinin ardından İsrail Sulh Mahkemesi'nin, Yahudi yerleşimcilerin, El-Halil'in Eski Şehir bölgesinde el koydukları 3 katlı "El-Bekri" apartmanını boşaltmalarına karar verdiğini aktardı.

Hamdan, mahkemenin yerleşimcilere, 45 gün içerisinde binayı boşaltmalarına karar verdiğini, bu karar için temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:57 Kaynak: AA

İsrail, Batı Şeria, Güncel
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