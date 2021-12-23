Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait yaklaşık 400 zeytin ağacını söktü - Son Dakika

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El-Halil kenti kırsalında Filistinlilere ait yaklaşık 400 zeytin ağacını söktüğü bildirildi.

Ağaçları zarar gören Filistinlilerden İbrahim El-Caafire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Turkumiya köyü kırsalında kendisinin de bulunduğu 5 Filistinliye ait zeytin ağaçlarına zarar verdiğini belirtti.

Caafire, saldırganların köyün yakınındaki Adora Yahudi yerleşim birimi sakini olduklarını ve yaşları 3 ila 4 yıl arasında değişen yaklaşık 350 zeytin ağacını söktüklerine vurgu yaparak, yerleşimcilerin daha önce de mülklerine saldırdıklarını aktardı.

Öte yandan Filistinli aktivist Fuat El-Amur, bir grup Yahudi yerleşimcinin de El-Halil'in Yatta beldesi kırsalında Filistinlilere ait 4 yıllık yaklaşık 40 zeytin ağacını söktüklerini belirtti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ilaveten özellikle hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 binden fazla zeytin ağacı tahrip edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.