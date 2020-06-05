Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait 36 zeytin ağacını keserken buğday tarlalarını da ateş vermeye çalıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, Nablus'a bağlı Burin köyü kırsalında Filistinli bir aileye ait 36 zeytin ağacını kesti.

Yahudi yerleşimciler daha sonra da Burin'deki ekin tarlalarını ateşe vermeye çalıştı, bu sırada durumu fark eden köylülerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.