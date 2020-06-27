- Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin beldesinde Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi. Filistin yönetiminin Batı Şeria'nın kuzey bölgesindeki yerleşim dosyasından sorumlu Gassan Douglas yaptığı açıklamada, bir grup yahudi yerleşimcinin Burin beldesinin doğusunda yasadışı Yahudi Givat Roni yerleşim birimi yakınında Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdiğini söyledi. Douglas, yangın sonucu tahıl ekili ve zeytin ağaçlarının bulunduğu geniş arazilerin zarar gördüğünü belirtti.

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