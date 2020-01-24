Yahudi yerleşimciler Kudüs'te bir camiyi ateşe verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Kudüs'te bir camiyi ateşe verdi - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler Kudüs'te bir camiyi ateşe verdi

6 saat önce

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir camiyi ateşe verdi, duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yahudi yerleşimciler Kudüs'te bir camiyi ateşe verdi, System.String[]

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir camiyi ateşe verdi, duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Safafa Mahallesi'nde bir caminin ateşe verildiği ve dış duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, caminin bir kısmının yandığı aktarılırken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları da Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilen caminin, Beyt Safafa Mahallesi'ndeki Bedriye Camisi olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinin yangını söndürdüğünü aktaran görgü tanıkları, bir kısmı yanan caminin duvarlarında da ırkçı ifadelerin yazılı olduğunu kaydetti.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Doğu Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:50:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahudi yerleşimciler Kudüs'te bir camiyi ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]