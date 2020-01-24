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Yahudi yerleşimciler Kudüs'te bir camiyi ateşe verdi
6 saat önce
Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir camiyi ateşe verdi, duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı
Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir camiyi ateşe verip duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.
İsrail polisi, yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Beyt Safafa Mahallesi'nde bir caminin ateşe verildiği ve dış duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldığını teyit etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:24
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