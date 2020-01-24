Yahudi yerleşimciler Kudüs'te bir camiyi ateşe verdi (1) - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir camiyi ateşe verdi, duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Safafa Mahallesi'nde bir caminin ateşe verildiği ve dış duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, caminin bir kısmının yandığı aktarılırken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları da Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilen caminin, Beyt Safafa Mahallesi'ndeki Bedriye Camisi olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinin yangını söndürdüğünü aktaran görgü tanıkları, bir kısmı yanan caminin duvarlarında da ırkçı ifadelerin yazılı olduğunu kaydetti.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde benzer saldırılar gerçekleştiriyor.