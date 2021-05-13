Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te Filistinlilere molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere saldırıda bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye, bir grup Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden ayrım duvarının arkasında kalan El-Ayzeriyye mahallesinde Filistinlilere saldırdı.

Yahudi yerleşimcilerin molotof kokteylleri ile taşlarla yaya ve araçlarıyla yoldan geçen Filistinlilere saldırdığını vurgulayan görgü tanıkları, bazı Filistinlilerin yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıkları ayrıca Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin araçlarına da zarar verdiğini aktardı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.