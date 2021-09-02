Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırı - Son Dakika

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Nablus'a bağlı Burine beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

Daglas, çevredeki Yitzhar Yahudi yerleşim birimi sakini yerleşimcilerin, Filistinli Safvan ailesine ait evi taşladığını ve yanındaki iki araca zarar verdiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, yıl başından 21 Mayıs'a kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 154 ve yaralanmayla sonuçlanan 66 saldırı kayda geçti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.