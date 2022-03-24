Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da bir camiye kundaklama girişimi - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin bir camiye yönelik kundaklama girişiminde bulunduğu ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığı belirtildi.

Nablus'un güneyindeki Zita Cemain köyü sakinlerinden Fethi el-Hayik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyün merkezindeki İbad er-Rahman Camisi'nin Yahudi yerleşimciler tarafından hedef alındığını söyledi.

Hayik, yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen bu saldırganların, caminin dışındaki halıları üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiklerini ve caminin duvarına İbranice Araplara yönelik "intikam" tehdidi içeren ırkçı yazılar yazdıklarını belirtti.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı da Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarının ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Hatim el-Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu camiye yönelik saldırıyı kınadı.

Bekri, son zamanlarda ibadethaneleri hedef alan saldırıların arttığına dikkati çekerek, "Bu (saldırılar), işgalin insanlarımızın kutsallarını ve yaşamlarını ne denli umursamadığını gösteren ve korkunç sonuçlar doğurabilecek ırkçı bir silsilenin içerisinde gerçekleşmektedir." ifadelerini kullandı.

Filistinli Bakan ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere, barış ve insan haklarıyla ilgili uluslararası tüm kurumları "Yahudi yerleşimcilerin Müslümanların kutsallarına karşı işledikleri suçları takip etmeye ve bunların tekrarlanmasını önlemeye" çağırdı.

BM rakamlarına göre işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 670 bin İsrailli yaşıyor.

İsrail'in BM kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak yürüttüğü yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin şiddeti körüklediği Batı Şeria'da Filistinliler sık sık yerleşimci şiddetine maruz kalıyor.