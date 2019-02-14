Son Dakika Haberleri: Yahudi Yerleşimcilerden Batı Şeria'da "Irkçı" Saldırı

Yahudi Yerleşimcilerden Batı Şeria'da "Irkçı" Saldırı

17 dakika önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistin köyünü basan Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin ve caminin duvarına ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Yahudi Yerleşimcilerden Batı Şeria'da
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistin köyünü basan Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin ve caminin duvarına ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci gece saatlerinde Selfit kentine bağlı İskaka köyüne düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 20 aracın lastiğini kesti.

Yahudi yerleşimciler köyün camisi ve bazı evlerin duvarlarına da spreyle Filistin ve Arap karşıtı ırkçı sloganlar yazdı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme" isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar düzenliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:40 Kaynak: AA

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