Son Dakika Haberleri: Yahudi Yerleşimcilerden Batı Şeria'da "Irkçı Saldırı"

Yahudi Yerleşimcilerden Batı Şeria'da "Irkçı Saldırı"

42 dakika önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistin beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Yahudi Yerleşimcilerden Batı Şeria'da
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistin beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci gece saatlerinde Ramallah'a bağlı Ras Karkar beldesine düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 10 aracın lastiklerini kesti. Söz konusu araçların üzerine ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme" isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Filistin, Batı Şeria, Güncel
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