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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

12 dakika önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir beldeye baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerinin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı, 20 aracın lastiklerini patlattı.

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir beldeye baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerinin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı, 20 aracın lastiklerini patlattı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci, gece saatlerinde Ramallah'ın Deyr Ammar beldesine baskın düzenledi.

Beldede yaşayan Filistinlilerin evlerinin duvarlarına Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, 20 aracın ise lastiklerini patlattı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme" isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Ramallah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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