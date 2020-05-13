Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı - Son Dakika

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

6 saat önce

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı, System.String[]

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beyteyn beldesine sabahın erken saatlerinde baskın düzenledi.

Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin mülklerine de zarar verdi.

Yerleşimciler, duvarlara yazdıkları sloganlarda dün sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabed beldesinde kafasına atılan taş sonucu hayatını kaybeden Amit Ben-Ygal isimli İsrail askerinin intikamını alacakları tehdidinde bulundu.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyteyn beldesine gittiği ve olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Ramallah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 09:42 Kaynak: AA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı         
15:47
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu         
15:45
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı         
15:35
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu         
15:14
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı         
15:04
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı         
15:02
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor         
15:02
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı         
15:01
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi         
14:57
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı         
14:54
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz         
14:24
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak         
14:21
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti         
14:17
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız 13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız         
14:16
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu         
14:04
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu         
13:53
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı         
13:36
Oyuncu Emre Kınay'dan Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum         
13:32
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı         
13:29
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi         
13:15
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi         
13:11
Uzayın derinliklerinde milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor Uzayın derinliklerinde milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor         
12:44
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu 4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu         
12:42
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı         
12:35
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti         
12:31
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
12:27
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti         
12:21
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak         
12:18
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek         
12:16
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 16:02:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]