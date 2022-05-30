Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki bir okula taşlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki bir okula taşlı saldırı

30.05.2022 13:38
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki bir okula taşlı saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin gözetiminde Filistinlilere ait bir okula taşlı saldırıda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin gözetiminde Filistinlilere ait bir okula taşlı saldırıda bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinin Urif köyünde bulunan bir ortaokula saldırdı.

Taşlı saldırının ardından bölgede yaşayan Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşandı.

İsrail güçlerinin, Yahudi yerleşimcileri koruyarak Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, birçok öğretmen ve öğrencinin atılan gazdan etkilendiği aktarıldı.

Batı Şeria'da "yerleşimci terörü"

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden kaynaklanan ve son dönemde şiddetini giderek artıran "Yahudi yerleşimci terörüne" karşı İsrail kamuoyunda ve uluslararası alanda da tepkiler yükseliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından kurulan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı ve savaş suçu" olarak değerlendiriyor.

Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, İsrailli yetkililer tekrarlanan bu saldırıları genellikle görmezden geliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı
Kaynak: AA

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki bir okula taşlı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:30:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki bir okula taşlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement