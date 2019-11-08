Son Dakika Haberleri: Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te ırkçı saldırı
Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te ırkçı saldırı

7 saat önce

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te ırkçı saldırı, System.String[]

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma beldesine gece saatlerinde baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına Arapları hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Doğu Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 20:11:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te ırkçı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]