Yahudi yerleşimcilerden koyun arama bahanesiyle Filistinlilerin evlerine baskın - Son Dakika

Yahudi yerleşimcilerden koyun arama bahanesiyle Filistinlilerin evlerine baskın

19.12.2020 22:47
Yahudi yerleşimcilerden koyun arama bahanesiyle Filistinlilerin evlerine baskın, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da silahlı Yahudi yerleşimciler, "çalınan koyunlarını arama" bahanesiyle Filistinlilerin evlerine saldırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da silahlı Yahudi yerleşimciler, "çalınan koyunlarını arama" bahanesiyle Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Filistinli aktivist Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca silahlı Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güney kesimindeki Yatta beldesinde Filistinli 6 ailenin yaşadığı bir yerleşim bölgesine saldırdığını belirtti.

Yerleşimcilerin aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 30 nüfuslu bölgede "çalınan koyunlarını arama" bahanesiyle Filistinli ailelerin evlerine baskın düzenlediğini söyleyen Amur, olay sırasında İsrail askerlerinin bölgeye geldiğini ancak hiçbir şey yapmadıklarını ekledi.

Öte yandan Filistinli aktivist İsa Amr, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Rumeyde mahallesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinli Ebu Iyşe ailesinin evine saldırdığını, evde bulunan bir kişiyi darbettiğini belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin ayrıca mahalledeki bazı yolları kapattığını ve Filistinlilere hakaret ettiğini aktaran Amr, İsrail askerlerinin mahalleye geldiğini ancak saldırgan yerleşimcilere hiçbir şey yapmadığını ve yolları da uzun süre kapatmalarına göz yumduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimcilerden koyun arama bahanesiyle Filistinlilerin evlerine baskın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs salgınının zirve yaptığı günlerde büyük skandal! Bundesliga oyuncusu rakibinin yüzüne tükürdü Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın, Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Farelerle dolu kuru incir deposu F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu
Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi         
22:04
Alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, yarı çıplak halde yüksek gerilim hattına çıktı Alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, yarı çıplak halde yüksek gerilim hattına çıktı         
21:50
Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı         
21:24
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu         
21:13
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim? Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?         
20:09
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış         
18:51
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor         
18:29
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 22:56:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahudi yerleşimcilerden koyun arama bahanesiyle Filistinlilerin evlerine baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei