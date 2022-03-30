Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları yoğunlaştı - Son Dakika
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Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları yoğunlaştı

30.03.2022 23:11
Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları yoğunlaştı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları arttırdı.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları arttırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın farklı noktalarında yolları kapattı ve Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Ramallah'ın doğusunda Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldıran Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin kontrolündeki Ramallah-Nablus karayolunu kapattı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesinde bir Yahudi yerleşimci Filistinlilerin evlerine silahıyla ateş açtı, saldırıda yaralanan olmadı.

Batı Şeria'nın el-Halil kentine bağlı Tuba köyünde de, yerleşimciler İsrail askerlerinin korumasında Filistinlilerin evlerine saldırdı ve Filistinlilere ait iki aracı kullanılmaz hale getirdi.

Söz konusu saldırıların ardından Tuba'da yerleşimciler ile Filistinliler arasında çıkan arbedeye İsrail ordusu müdahale etti ve Filistinli Riyad Avad'ı gözaltına aldı.

Yahudi yerleşimciler Nablus'ta 170 zeytin ağacını söktü

Nablus'un güneyinde yer alan Lubben eş-Şarkiyye köyünde, yerleşimciler Filistinlilere ait 170 zeytin ağacını söktü, Burin beldesinde ise 70 Filistinlinin aracının lastiklerini patlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları yoğunlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları yoğunlaştı - Son Dakika
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