Yahudi yerleşimcilerin hedefindeki Filistinli öğrenciler okullarına korkuyla gidiyor - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Luben eş-Şarkiyye beldesinde yaşayan Filistinli öğrenciler, her sabah okullarına İsrail askerleri veya Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrama endişesiyle gidiyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria topraklarında 2 milyon dönümden büyük bir alanda inşa ettiği 280'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 450 bin kadar yerleşimci yaşıyor. Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Batı Şeria, son dönemde büyük çoğunluğu silahlı olan bu Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor. Yahudi yerleşimciler, ilkokul ve lise öğrencilerine dahi saldırmaktan geri durmazken, çocukların okullarına korku ve endişe içinde gitmelerine neden oluyor.

Nablus kentine bağlı Luben eş-Şarkiyye beldesindeki iki okula ve öğrencilerine saldıran Yahudi yerleşimciler, bu okulları "ele geçirme" tehdidinde bulunuyor.

Bölgedeki Yahudi yerleşimciler, sosyal medya üzerinden söz konusu iki okulu "ele geçirmeyi amaçladıklarına" dair çok sayıda paylaşımda bulunuyor. Filistinli öğrencileri de sözlü ve fiziki şekilde taciz eden yerleşimciler, "onları öldürecekleri ve okullarının Yahudi okullarına çevrileceği" yönünde tehditler savuruyor.

Beldede bulunan ilkokul ve lisede 600'den fazla öğrenci öğrenim görürken, yaşanan olaylar nedeniyle eğitim sık sık sekteye uğruyor.

Yaklaşık 200 Yahudi yerleşimci, 25 Kasım'da Luben eş-Şarkiyye beldesinde okul yolundaki öğrencilerin önünü kesmiş, duruma tepki gösteren aileler ve belde sakinleri ile yerleşimciler ve onları koruyan İsrail askerleri arasında arbede yaşanmıştı.

İsrail askerlerinin Filistinlilere plastik mermiyle müdahalesinde yaklaşık 20 kişinin yaralandığı, 10'unun hastanede tedavi gördüğü, birinin durumunun ise ağır olduğu aktarılmış, yüzlerce Filistinli de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenmişti.

28 Kasım'da da belde sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin kullandığı bir yol üzerinde bulunan okuldaki öğrencilerin korunması için oturma eylemi düzenlemiş, İsrail askerleri eşliğindeki Yahudi yerleşimciler ise oturma eylemi düzenleyen Filistinlilere saldırmıştı. Atılan gazdan çok sayıda kişi etkilenirken, bazı Filistinliler de yaralanmıştı.

Geçen hafta yaşanan tüm bu olayların yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin sık sık saldırı ve tacizlerine maruz kalan El-Luben eş-Şarkiyye beldesindeki Filistinli öğrenciler her gün okul yolunu endişe içinde katediyor.

"Geçen hafta öğrencilerin yarıdan fazlası okula devam etmedi"

Luben eş-Şarkiye Beldesi Yerel Konsey Başkanı Yakub Uveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının Filistinli öğrencilerin güvenliğini ve hayatını tehdit ettiğini belirtti.

Uveys, "İşgalciler ve yerleşimciler, öğrencileri taciz ve darbederek ya da gözaltına alarak, alıkoyarak, onların eğitim hayatını sekteye uğratıyor. Geçen hafta öğrencilerin yarıdan fazlası okula devam etmedi." dedi.

"Yerleşimciler, sosyal medyada öğrencilere yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapıyor. Öğrencileri vurmakla, öldürmekle, okullarını da Yahudi okullarına çevirmekle tehdit ediyorlar." diyen Uveys, şu an için öğrencileri korumanın tek yolunun onlara okula kadar eşlik etmek olduğunu söyledi.

İsrail askerlerinin, "Yahudi yerleşimcilere ait araçların öğrenciler tarafından taşlandığı" iddiasında bulunduğunu ancak bunun doğru olmadığını vurgulayan Uveys, bilakis öğrencilerin tehdit altında olduğunu ve ailelerin de çocuklarına okula kadar eşlik etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Bölgedeki okulların daha önce de saldırıya maruz kaldığını, yerleşimcilerin silahlarla saldırdığını ve öğrencileri de korkuttuğunu anlatan Uveys, şunları kaydetti:

"Geçen perşembe günü yaşanan olaylarda yalnızca bir günde 150'den fazla öğrenci göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattı. Baştan, gözden, karından yaralanmalar yaşandı. Aileler ve öğretmenler, İsrail askerlerinin attığı gaz bombaları nedeniyle sınıflarındaki öğrencileri okulun arkasındaki bölgeye tahliye etmek zorunda kaldı. Askerler öğrencilere saldırmakla yetinmeyip köyü basmayı denedi ama halk karşı koydu."

Uveys, yerel ve uluslararası kurumlara, insan hakları örgütlerine "Luben eş-Şarkiyye beldesindeki öğrencilerin yaşadığı bu zulmü durdurmak için harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Saldırılara karşı okulda "acil durum kurulu" oluşturuldu

Luben eş-Şarkiyye Kız Lisesi Müdürü Aişe Nubani, kasım ayında yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşandığına işaret ederek, öğretmenlerin öğrenciler için güvenli bir eğitim ortamı sağlamaya çalıştığını bu nedenle de okulda bir "acil durum kurulu" oluşturulduğunu söyledi.

Nubani, "Okul ve öğrenciler yıllardır saldırılara, tehditlere maruz kalıyor. Kasım ayında bunlar daha da arttı. Bu nedenle oluşturulan kurulla öğretmenler öğrencilerin güvenliği sağlamaya çalışıyor. Öğretmenler, muhtemel saldırılara karşı nöbet tutuyor. Bir tehlike sezilmesi durumunda okul tahliye ediliyor." dedi.

"İsrail askeri, tüfeğiyle omzuma vurdu"

İlköğretim 7. sınıf öğrencisi Filistinli Sare Naim, geçen hafta yerleşimcilerin saldırıları sırasında bir İsrail askerinin tüfeğinin başıyla kendisini darbettiğini ve omzunda morluklar oluştuğunu anlattı.

Küçük Sare, "Askerlerden biri arkadaşımı kovalıyordu. Ben de oradaydım, İsrail askeri tüfeğini kaldırıp baş tarafıyla omzuma vurdu. Annem geldi ve beni hastaneye götürdü. Omzumda morluklar oluştu." dedi.

Filistinli kız, İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimciler gibi yalnızca öğrencileri değil öğretmenleri de tehdit ve taciz ettiğini sözlerine ekledi.