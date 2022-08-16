Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yeni "gecekondu yerleşim birimi" kurdu

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir "gecekondu yerleşim birimi" inşa ettiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, dindar Yahudiler El Halil'in kuzeyinde yer alan Gush Etzion yerleşim birimi yakınına ahşap yapılar inşa etti. Kurulan yeni "gecekondu yerleşim biriminde" 11 Yahudi aile yaşıyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'un (Barış Şimdi) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gush Etzion'daki yeni "gecekondu yerleşim biriminin" derhal dağıtılması gerektiği belirtildi.

Savunma Bakanı Benny Gantz'a "söz konusu yapıları hemen dağıtması" çağrısında bulunulan açıklamada, "Güvenlik güçleri gecekondu yerleşim birimi suçlularına sıfır tolerans göstermelidir." ifadeleri kullanıldı.

Gecekondu yerleşimler İsrail hukukuna göre de yasa dışı

Gecekondu yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu gecekondu yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.

Peace Now'un (Barış Şimdi) açıkladığı verilere göre, Batı Şeria'da yaklaşık 150 gecekondu yerleşim yeri bulunuyor.