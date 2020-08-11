Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan Filistinli yaralandı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan bir Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Huvvara beldesinde kendi tarlasında çalışan Filistinli bir gencin, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli gencin ayaklarının kırıldığı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler, zaman zaman Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere saldırılar düzenliyor.

Ayrıca Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme" de, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.