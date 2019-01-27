Son Dakika Haberleri: Yahudi Yerleşimcinin Şehit Ettiği Filistinli Çiftçi Toprağa Verildi

Yahudi Yerleşimcinin Şehit Ettiği Filistinli Çiftçi Toprağa Verildi

54 dakika önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak şehit edilen Filistinli Hamdi Taleb Na'asan son yolculuğuna uğurlandı.

Yahudi Yerleşimcinin Şehit Ettiği Filistinli Çiftçi Toprağa Verildi, System.String[]
İşgal altındaki Batı Şeria'da dün bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak şehit edilen Filistinli Hamdi Taleb Na'asan son yolculuğuna uğurlandı.

Yahudi yerleşimcilerin Ramallah yakınlarındaki El-Muğir beldesine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurulan 38 yaşındaki Na'asan için beldede cenaze töreni düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı törende İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını kınayan sloganlar atıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Filistinlinin naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Çiftçilik yapan Na'asan arkasında 4 yetim bıraktı.

Yahudi yerleşimcilerin baskını

Dün bir grup Yahudi yerleşimci El-Muğir beldesine baskın düzenleyerek, köy sakinlerinin üzerine gerçek mermiyle ateş açmıştı. Bunun ardından bölgeye gelen İsrail askerleri de Yahudi yerleşimcileri önlemek yerine baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı gerçek mermiyle vurulan 4 çocuk babası Hamdi Taleb Na'asan'ın şehit olduğunu ve 20 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada 38 yaşındaki Na'asan'ın bir Yahudi yerleşimcinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini belirtilmişti. Na'asan'ı şehit eden saldırgan şu ana kadar bulunup gözaltına alınmış değil.

Cuma günü de Ramallah yakınındaki Silvad beldesinde 16 yaşındaki Filistinli Eymen Osman Ahmed, taş attığı gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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